Російська влада продовжує проведення першого етапу мобілізації, що триватиме до 25 листопада. Станом на середину жовтня вже призвано близько 200 тис. осіб (66,7% від заявлених 300 тис.), повідомила на брифінгу заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За даними української розвідки, продовжується доукомплектування 107 та формування 24 регулярних та резервних полків/батальйонів (загальною чисельністю близько 146 тис. осіб) в усіх військових округах, північному флоті та повітряно-десантних військах РФ.

Маляр зауважила, що у зв’язку з прискореними темпами мобілізації ворог не встигає розв'язувати проблеми з розміщенням особового складу, забезпеченням навчально-матеріальної бази та речового майна для забезпечення відмобілізованого особового складу, а також інструкторів для проведення належної підготовки мобілізованих.

Як інформував ZAXID.NET, 21 вересня президент РФ Владімір Путін оголосив часткову мобілізацію у країні, відповідний указ вже був підписаний. Тоді російська влада заявила, що в рамках таких заходів планується призов на війну проти України ще 300 тисяч резервістів. Проте згодом ЗМІ розсекретили сьомий пункт путінського указу, який спершу знаходився під грифом «для службового використання», та дізналися, що насправді воювати можуть відправити мільйон росіян.