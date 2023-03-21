Хабарників викрили під час передачі частини хабаря

Державне бюро розслідувань викрило підполковника та відповідального за речове забезпечення військової частини, які вимагали хабар у військового за підписання обхідного листка. За перехід до іншого військового підрозділу керівництво частини просило 120 тис. грн.

Про хабарництво одеських військових повідомили у прес-службі ДБР у вівторок, 21 березня. Чоловіків затримали під час отримання частини хабаря у 100 тис. грн.

«Заступник командира вимагав 120 тисяч гривень з підлеглого військовослужбовця за підписання документів на переведення до іншого військового підрозділу. Підполковник діяв у змові з начальником речової служби частини. Вони вимагали від військового гроші за підписання обхідного листка та не ініціювання службової перевірки щодо нестачі бронежилетів. Обох зловмисників затримано під час отримання частини хабаря у сумі 100 тисяч грн», – повідомили у прес-службі ДБР.

Правоохоронці оголосили військовим підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (одержання хабаря службовою особою), та затримали на місці злочину за ст. 208 КПК України (затримання уповноваженою службовою особою). Хабарникам обрали запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі майже 1 млн грн кожному. Військовим посадовцям загрожує до 10 років позбавлення волі та конфіскація майна.