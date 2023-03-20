За словами Михайла Макарука, Добродомова підозрюють у співпраці із російськими пропагандистами

Міністерство оборони України опублікувало перелік кандидатів, які подалися до антикорупційної ради при міністерстві. Як зазначив представник спільноти розслідувачів InformNapalm Михайло Макарук, шанс контролювати прозорість закупівель Міноборони може отримати народний депутат України VIII скликання Дмитро Добродомов. За словами Макарука, Добродомова підозрюють у співпраці із російськими пропагандистами.

«Цей "товариш" має дуже плідний досвід співпраці з російськими пропагандистами та спецслужбами! Нагадаю, що у 2015–2016 роках патріотичні хакери зламали переписку низки російських пропагнандонів, які координували свою роботу зі спецслужбами немитої. Серед цих пропагандонів окремо вирізнялася російська продюсерка та журналістка Марія Столярова», – зазначив Макарук на своїй сторінці у Facebook.

За словами Макарука, серед політиків, яких інформаційно курувала Столярова був і Дмитро Добродомов.

«В зламі листування є неодноразові згадки того, що саме Столярова забезпечує його піар, так само як і піар "Оппоблоку". Вочевидь, саме таке завдання перед нею ставили російські спецслужби. Дмитро Добродомов за зв’язки з фсбешними журналістами був доданий до бази "Миротворця"», – стверджує Макарук.

«Тепер цей контактер з російськими пропагандонами в погонах рветься до антикорупційної ради при Міністерстві оборони. В орган, який буде контролювати прозорість закупівель. Як Добродомов буде розпоряджатися інформацією, отриманою в МО? Чи не буде зливати її своїм російським друзям та подругам? Закликаю МО та контррозвідку СБУ не допустити інфільтрації подібної людини в апарат Міністерства!», – зазначив Михайло Макарук.

Сам Дмитро Добродомов звинувачення Макарука назвав «відвертою брехнею», а причиною їх появи називає те, що він у «свій час наступив на хвіст корупціонерам у великих владних кабінетах, які "патріотично" розкрадали країну (і армію теж)».

Нагадаємо, наприкінці грудня 2021 року Дмитро Добродомов продав «4 канал» нардепу від «Слуги народу» Олексію Ковальову. Після широкомасштабного вторгнення Росії, 24 лютого 2022 року, Олексій Ковальов відкрито підтримав Росію і перейшов на бік окупантів, отримавши посаду «заступника глави уряду Херсонської області». Згодом Ковальова знайшли мертвим у власному домі.