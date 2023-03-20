Українці зможуть під час онлайн-голосування обрати 15 членів Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України. Про це прес-служба міністерства повідомила в понеділок, 20 березня.

Загалом на членство в Громадській антикорупційній раді подалися 53 кандидати, однак лише 29 з них подали повний пакет документів. Ознайомитися зі списком кандидатів можна на цій сторінці.

В онлайн-голосуванні за кандидатів можуть брати участь усі громадяни України. Проголосувати можна буде у п’ятницю, 24 березня, з 8:00 до 20:00.

Опитування відбуватиметься на платформі НАЗК. Посилання для голосування оприлюднять протягом доби.

Українцям з поміж 29 кандидатів потрібно буде обрати 15 членів Антикорупційної ради. Результати голосування (з кількістю голосів за кожного кандидата) опублікують на сайті Міноборони.

Членів ради обиратимуть на рік. Загалом її створюють для активнішої участі громадськості в забезпеченні оцінки корупційних ризиків у Міноборони та формування антикорупційних заходів, пояснюється в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно Міноборони створило Департамент з питань запобігання корупції, куди закликає звертатися громадськість у разі виявлення зловживань чи корупційних ризиків у сфері оборонних закупівель. Поштовхом до антикорупційних заходів стали публікації у ЗМІ про закупівлю харчів до ЗСУ за завищеними цінами.