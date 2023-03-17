Журналісти-розслідувачі програми «Схеми» отримали всі вісім контрактів на харчування армії, укладених між Міністерством оборони та приватними фірмами у грудні 2022 року, та порівняли ціни у них із оновленими додатками до цих контрактів, які були переукладені після скандалу із завищеною вартістю на продукти для ЗСУ, що розгорнувся у січні навколо одного такого постачальника. Вони дійшли висновку, що більшість постачальників справді частково знизили вартість у каталозі на продукти для армії, хоча з багатьох ключових позицій вони все одно залишаються вдвічі, а подекуди й утричі вищими, ніж в роздрібних мережах.

Журналісти проаналізували фінансово-господарську звітність фірм, які постачають армії харчі, та виявили, що самі вони закуповують найпопулярніші продукти для армії (картоплю, яблука, яйця, капусту тощо) за цінами, удвічі-тричі нижчими. Як наслідок, маржа для приватних фірм за цими позиціями на багатомільярдних контрактах може становити від 30 до 70 відсотків.

Наприклад, фірма «Актив Компані» залишила в оновленому контракті для армії ціну на яблука на рівні 51 грн/кг, і вже почала постачати їх у військові частини саме за такою ціною, що підтверджується видаткова накладна, яку опублікувала журналістка Тетяна Ніколаєнко. Водночас, проаналізувавши закриті фінансово-податкові звіти компанії, журналісти з’ясували, що закупівельна ціна на яблука протягом листопада-лютого для цієї компанії становила всього 15 грн/кг. Тобто націнка для війська на яблука – більша ніж утричі. До слова, інші постачальники також закуповують яблука по 15-16 грн/кг, але перепродають військовим у середньому майже вдвічі дорожче – по 25-28 грн/кг.

Суттєво відрізняються закупівельні ціни і ціни в контрактах у випадку і з картоплею. У засекречені грудневі контракти з Міноборони постачальники заклали ціну на картоплю від 17,7 гривень до 27 гривень за кілограм. Після скандалу деякі фірми знизили ціну до 12,6 грн/кг, а деякі – залишили 17,7 грн/кг. Водночас у грудні-січні вони закуповували її за цінами від 7,6 до 10,8 грн/кг.

«Тобто, «маржинальність» для приватників, на цьому найбільш «масовому» продукті все одно зберігається на рівні 40-50 відсотків навіть після зниження цін. Це стосується чотирьох із п’яти проаналізованих «Схемами» постачальників харчів для армії – вони продаватимуть армії картоплю майже вдвічі дорожче, ніж самі її закуповують. І майже вдвічі дорожче, ніж вона представлена вроздріб у більшості мережевих супермаркетів України», – йдеться в розслідуванні.

Журналісти пояснили, що саме на картоплю йдуть найбільші суми у порівнянні з більшістю будь-яких інших продуктів для армії – виключно через масштабні обсяги. Тому рівень «маржі» на картоплю – це один із найпоказовіших індикаторів потенційних бюджетних перевитрат.

Ще один приклад – вартість яєць для Міноборони. Після скандалу, в контракті «Актив Компані» вони тепер вказані не по 17 гривень, а по 9 за штуку. Така ж ціна і в більшості інших контрактів приватних армійських постачальників. Водночас самі постачальники закуповують яйця по ціні від 5,4 до 6,3 грн за штуку. Тобто на шляху до армії вони дорожчають в середньому на 30-40 відсотків, незалежно від регіону постачання.

Ще один овоч, який становить вагому частину раціону для війська і закуповується у великих обсягах – це капуста. Здебільшого – звичайна, білоголова. Фірма «Актив компані», за оновленим контрактом продаватиме її за 22 гривні. При цьому журналісти виявили, що протягом грудня-січня ця фірма закупила капусту у великих обсягах майже втричі дешевше, за 8,5 грн/кг. Ще два постачальники закуповували її протягом зими в середньому по 10-12 грн, а згодилися постачати для війська приблизно вдвічі дорожче.

Усі розрахунки у цьому розслідуванні виконані із врахуванням ПДВ.

Самі приватні постачальники харчів для ЗСУ в коментарі «Схемам» високу маржу між закупівельними цінами та вартістю для армії, а також суттєве завищення цін на низку «ходових» позицій порівняно з цінами у роздрібних магазинних мережах здебільшого пояснюють додатковими супутніми витратами, такими як фасування, зберігання, транспортування її у військові частини, а також витратами на комунальні послуги і заробітну плату працівникам.

Водночас, на думку експертки з публічних закупівель Неллі Стельмах, у цінах, які покупець бачить, наприклад, у мережевих роздрібних магазинах так само вже закладені усі ці супутні витрати – транспортування, зберігання, зарплати, комунальні послуги тощо.

«Коли ми дивимося на рітейл, то у вартості того, за яку суму ми купуємо будь-які продукти харчування, там вже закладені логістичні витрати, витрати на заміну бракованого або непотрібного товару, тобто всі ці позиції, які Міністерство оборони чомусь називає специфічними та унікальними», – наголосила Стельмах.

Експертка також зазначила, що логістичні витрати за певними позиціями, на її думку, перевищують розумні межі.

«Звичайно, витрати на логістику будуть вищими для продуктів, перевезення яких вимагає дотримання температурного режиму тощо. Але яблука, капуста та картопля до них не відносяться», – розповіла Стельмах.