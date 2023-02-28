Закупівлі для армії стануть публічними

Міністерство оборони України почало публікувати ціни на продукти харчування для Збройних сил України. У прес-службі Міноборони уточнили, що інформацію про закупівлі повідомлятимуть без конкретних даних про військові частини. Там підкреслили, що це стосуватиметься й інших потреб тилового забезпечення, таких як військова форма чи паливно-мастильні матеріали.

Ціни на продукти харчування для солдатів Міноборони опублікувало у вівторок, 28 лютого. «У рамках робочої групи опрацьовують питання оновлення системи закупівлі послуг, яка має збалансувати дотримання секретності та публічний контроль за закупівлями для армії. Інформацію публікуватимуть без деталей щодо номерів військових частин, їхнє розташування та кількість особового складу. МОУ переконане, що пропозиції робочої групи покращать систему харчування», – розповіли в прес-службі Міноборони.

За підрахунками міністерства, вартість добового харчування для військових наразі коливається від 137 до 144 грн, хоча раніше вона становила більше 145 грн. Зменшення вартості пояснюють тим, що зменшився термін контрактів. Судячи з опублікованих на сайтах додатках до угод, ціна на яйця становить 8-9 грн, макарони – 36-42 грн/кг, куряче стегно – від 91 до 108 грн/кг.

Прес-служба Міноборони наголосила, що відомство закуповує не продукти зі списку, а харчування як послугу. Всі витрати, які стосуються харчування військових частин, заклали у вартість продуктів. Тобто до організації харчування військової частини входить:

приймання, зберігання, переміщення продуктів;

освіження запасів продовольства;

видача продуктів, облік;

приготування страв, організація роботи їдалень, складів;

технічне обслуговування, комунальні витрати.

Нагадаємо, що 21 січня журналісти ZN.UA опублікували розслідування, в якому заявили, що продукти для військових Міноборони закуповує за завищеними цінами. ЗМІ поширили копію угоди вартістю 13,16 млрд грн за 23 грудня 2022 року. Вона стосується закупівлі їжі для військових, які дислокуються у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській і Черкаській областях. Резонансною стала інформація про яйця 17 грн за одиницю, картоплю по 22 грн за кг та куряче стегно за 120 грн за кг.