Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заперечив існування системної корупції в Україні. Про це він сказав в інтерв'ю німецькому тижневику Focus, коментуючи скандал із закупівлями в Міністерстві оборони.

Шмигаль знову повторив свою тезу про «нульову толерантність до корупції» і пояснив це тим, що війна вплинула на ставлення українців до цього явища.

«Суспільство змінилося внаслідок цієї війни й більше не пробачає ознак можливих правопорушень. У нас нульова толерантність до корупції. Реакція миттєва. Швидке затримання людей, підозрюваних у зловживаннях, свідчить про зміну підходу України до цих питань. Сьогодні в Україні немає системної корупції. Поодинокі прояви корупції – я наголошую на слові "поодинокі" – не толеруються, з ними негайно борються», – сказав він.

Також прем'єр-міністр заявив, що олігархічний вплив в Україні значно зменшився з початку війни.

«Хтось з олігархів виїхав із країни, хтось втратив вплив у ЗМІ. Майже ніхто з них більше не має політичного впливу. Багато хто був змушений згорнути свій бізнес на сході України – їхні підприємства окуповані або зруйновані. Ми проводимо ринкові реформи. Малі та середні підприємства мають стати основою для майбутнього відновлення України та її економіки. Структура української економіки зміниться після цієї війни», – переконаний Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що впродовж останніх тижнів Міністерство оборони фігурує у корупційних скандалах. 21 січня журналіст Юрій Ніколов опублікував на сайті ZN.ua матеріал про те, що Міноборони закуповує продукти для тилових частин ЗСУ за завищеними цінами. Невдовзі після цього заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення, подав у відставку. 1 лютого йому оголосили підозру, а 2 лютого суд арештував його з правом внести 400 млн грн застави.

Також 1 лютого під звільнення й підозри потрапили й інші працівники міністерства, а згодом міністру оборони Олексію Резнікову призначили нових заступників. Також на тлі скандалу міністр анонсував реформу харчування в армії та перезапуск антикорупційного управління.