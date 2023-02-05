Керівництво міністерства оборони має намір перезапустити своє антикорупційне управління. Про це Міністр оборони Олексій Резніков сказав на брифінгу в неділю, 5 лютого, повідомляє LIGA.net.

Серед завдань щодо посилення контролю за діяльністю міністерства Резніков зазначив перезавантаження антикорупційного управління міноборони.

«На жаль, я змушений це констатувати, це управління не впоралося із завданнями, які покладені на нього відповідно до законодавства», – сказав міністр.

За його словами, ситуація в управлінні незадовільна настільки, що Національне агентство із запобігання корупції передало йому припис провести службову перевірку щодо співробітників антикорупційного управління міністерства оборони, і міністерство таку перевірку провело.

Резніков також повідомив, що зустрічався з представниками антикорупційних громадських організацій та домовився з ними про взаємодію для виявлення випадків корупції в міністерстві, і просив їх запропонувати кандидатури людей, які готові прийти на роботу до цього антикорупційного управління.

Нагадаємо, що впродовж останніх тижнів Міністерство оборони фігурує у корупційних скандалах. 21 січня журналіст Юрій Ніколов опублікував на сайті ZN.ua матеріал про те, що Міноборони закуповує продукти для тилових частин ЗСУ за завищеними цінами. Невдовзі після цього заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення, подав у відставку. 1 лютого йому оголосили підозру, а 2 лютого суд арештував його з правом внести 400 млн грн застави.

Також 1 лютого повідомлення про підозру отримав колишній керівник Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України Богдан Хмельницький через закупівлю неякісних бронежилетів для військових.