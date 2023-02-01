СБУ провела обшук у Богдана Хмельницького, йому оголосили підозру

Працівники СБУ викрили колишнього керівника Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України на розтраті державних коштів.

Як повідомила СБУ в середу, 1 лютого, СБУ, цей посадовець закупив для ЗСУ майже 3 тис. бронежилетів на понад 100 млн грн. Втім, за даними кількох незалежних експертиз, ці вироби не відповідають вимогам IV класу бронежилетів і не можуть належним чином захистити українських воїнів.

Наразі, за матеріалами СБУ, екс-посадовцю оголосили підозру в:

перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань;

привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем;

вчиненні кримінального правопорушення групою осіб.

Як зауважили в СБУ, санкція цих статей ККУ передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

СБУ не називає імені підозрюваного екс-посадовця, однак дотепер цю посаду обіймав Богдан Хмельницький, якого звільнили наприкінці січня.

Крім того, СБУ повідомила, що ініціювала відкликання цієї партії неякісних бронежилетів на склади Міноборони. Також у спецслужбі додали, що проводять слідчі дії щодо інших посадовців у секторі безпеки й оборони, які можуть бути причетними до протиправної діяльності та шкодять державній безпеці.