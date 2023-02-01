Екс-посадовця Міністерства оборони викрили на розтраті понад 100 млн грн
Богдана Хмельницького підозрюють у розтраті через закупівлі неякісних бронежилетів для ЗСУ
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Працівники СБУ викрили колишнього керівника Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України на розтраті державних коштів.
Як повідомила СБУ в середу, 1 лютого, СБУ, цей посадовець закупив для ЗСУ майже 3 тис. бронежилетів на понад 100 млн грн. Втім, за даними кількох незалежних експертиз, ці вироби не відповідають вимогам IV класу бронежилетів і не можуть належним чином захистити українських воїнів.
Наразі, за матеріалами СБУ, екс-посадовцю оголосили підозру в:
- перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань;
- привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем;
- вчиненні кримінального правопорушення групою осіб.
Як зауважили в СБУ, санкція цих статей ККУ передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
СБУ не називає імені підозрюваного екс-посадовця, однак дотепер цю посаду обіймав Богдан Хмельницький, якого звільнили наприкінці січня.
Крім того, СБУ повідомила, що ініціювала відкликання цієї партії неякісних бронежилетів на склади Міноборони. Також у спецслужбі додали, що проводять слідчі дії щодо інших посадовців у секторі безпеки й оборони, які можуть бути причетними до протиправної діяльності та шкодять державній безпеці.