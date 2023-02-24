Верховна Рада підтримала внесення змін до закону про оборонні закупівлі, що передбачають звітування про закупівлі Міноборони, крім тих, що є державною таємницею. За відповідну ухвалу депутати проголосували на засіданні 24 лютого, передає Lb.ua.

Законом запроваджує обов’язкове звітування про оборонні закупівлі, крім відомостей про закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що становлять державну таємницю.

Також держзамовники мають опублікувати звіти про оборонні закупівлі за період із 24 лютого 2022 року й до дня, коли ці зміни до закону набудуть чинності. У цих звітах має бути зазначено відомості про замовника, предмет закупівлі та ціна. Закон також передбачає публікацію відомостей про складові вартості харчових продуктів для ЗСУ.

Нагадаємо, що впродовж останніх тижнів Міністерство оборони фігурує у корупційних скандалах. 21 січня журналіст Юрій Ніколов опублікував на сайті ZN.ua матеріал про те, що Міноборони закуповує продукти для тилових частин ЗСУ за завищеними цінами. Невдовзі після цього заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення, подав у відставку. 1 лютого йому оголосили підозру, а 2 лютого суд арештував його з правом внести 400 млн грн застави.

Також 1 лютого під звільнення й підозри потрапили й інші працівники міністерства, а згодом міністру оборони Олексію Резнікову призначили нових заступників. Також на тлі скандалу міністр анонсував реформу харчування в армії та перезапуск антикорупційного управління.