Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що запланував кадрові зміни в Міністерстві оборони і назвав кандидатів на посади своїх заступників.

Резніков хоче звільнити із посади своїх заступників Івана Руснака та Олега Гайдука та призначити на посаду першого заступника міністра Олександра Павлюка, на посаду заступника з питань цифрового розвитку – волонтера Віталія Дейнегу, на посаду заступника з питань євроінтеграції – екс-посла Андрія Шевченка.

Іван Руснак та Олег Гайдук залишаються у команді міністерства і будуть залучені до роботи в якості радників міністра. Резніков повідомив, що уже подав кандидатів на посади на погодження президенту, після цього має відбутись затвердження урядом. За словами міністра, це не останні кроки з перезавантаження Міноборони. Він додав, що чергові зміни для посилення команди будуть представлені за кілька днів.

Нагадаємо, що впродовж останніх тижнів Міністерство оборони фігурує у корупційних скандалах. 21 січня журналіст Юрій Ніколов опублікував на сайті ZN.ua матеріал про те, що Міноборони закуповує продукти для тилових частин ЗСУ за завищеними цінами. Невдовзі після цього заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення, подав у відставку. 1 лютого йому оголосили підозру, а 2 лютого суд арештував його з правом внести 400 млн грн застави.

Також 1 лютого повідомлення про підозру отримав колишній керівник Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України Богдан Хмельницький через закупівлю неякісних бронежилетів для військових.