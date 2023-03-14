Міністерство оборони до скандалу довкола цін на продукти для військових збиралось купувати картоплю в одного з постачальників по 27 грн за кілограм – у кілька разів дорожче, ніж той купував сам, йдеться у сюжеті журналістів-розслідувачів проекту Bihus.info. Зрештою, після «яєчного скандалу» оплат за цим договором здійснено не було.

Журналісти отримали накладні та копію річного контракту, укладеного з ТОВ «Гарна страва» – це другий постачальник продуктів для Міноборони, назва якого стала публічною.

У порівнянні з ТОВ «Актив компані», чий контракт раніше оприлюднило ZN.ua, постачальник «Гарна страва» пропонував дешевші яйця (8-8,5 грн за штуку), але вищі ціни на овочі. Картопля у першій версії договору вже у січні мала постачатися по 27 грн/кг з ПДВ (у накладній ціна 22,5 грн без ПДВ, податок враховано окремо у сумі товару), капуста – по 33 грн/кг, буряк – по 30 грн/кг.

Водночас компанія «Гарна страва» сама купувала картоплю по 7,2-10,5 грн (з ПДВ), капусту – до 12,5 грн/кг, буряк – до 11 грн/кг.

Міноборони не встигло оплатити січневі постачання за першою версією укладених контрактів. Продукти, поставлені військовим у січні-лютому 2023 року, будуть оплачуватись за скоригованими цінами.

У лютому Міноборони змінило договори з усіма постачальниками, скоротивши строки договорів до трьох місяців. Завдяки цьому у договорі з ТОВ «Гарна страва» ціна на овочі впала на 7-10 грн за кілограм. Водночас нова ціна все одно залишається вищою, ніж у роздріб. Компанія пояснює це дорогою та небезпечною логістикою.

«Ми маємо відвезти, грубо кажучи, в окоп у Донецькій області, куди ніхто не погоджується їхати, тому що є ризик втрати машини, тому що кілометраж не по прямій вимірюється, а через понтонні переправи. І собівартість доставлення доходить до 10 грн за кг продукції. Тому якщо порівняти з картоплею, яка на ринку 7-8 грн, додайте ці 10 – отримаєте 18-19 грн за картоплю в Донецькій області», – заявив директор із закупівель ТОВ «Гарна страва».

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, міністерство продовжить практику короткострокових договорів, щоб постачальники не закладали в них цінові ризики на кінець року.

«Припускаю, що ми будемо продовжувати контракти знов коротко. На два-три місяці максимум, для того аби все одно вийти на якусь нову систему», – заявив він.

Нагадаємо, у січні ЗМІ опублікували контракт Міністерства оборони з одним із постачальників, за яким тилові частини купували яйця по 17 грн за штуку. Після цього в Міноборони відбулася серія відставок. Тепер відомство публікує ціни на харчі для солдатів у відкритому доступі.