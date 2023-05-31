Порушників поліцейські затримали під час передачі коштів

У Чернівцях правоохоронці затримали двох вимагачів, які майже рік шантажували і вимагали від чоловіка повернути їм неіснуючий борг. Зловмисники планували заволодіти 2500 доларів США від випадкового знайомого. Поліцейським вдалося затримати порушників через рік під час передачі їм коштів.

Вимаганням грошей 60-річний житель села Чагор та 53-річний чернівчанин зайнялися ще минулого року влітку. На одній із вулиць Чернівців вони зупинили місцевого мешканця і почали вимагати в нього сплатити їм якийсь давній борг. Чоловік одразу відмовився, але це не зупинило правопорушників. Зловмисники почали погрожувати йому розправою, а потім перейшли до погроз його сім'ї. Врешті-решт чоловіки забрали в постраждалого ключі та документи від автомобіля і пообіцяли, що віддадуть, коли той заплатить 2500 доларів.

Вимагачів вдалося затримати 29 травня під час передачі неіснуючого боргу. «Поліцейські затримали правопорушників при отриманні від потерпілого суми 2500 доларів США. Затримання відбувалося в порядку ст. 208 КПК України. За результатами обшуків вилучили кошти, якими незаконно заволоділи зловмисники», – повідомили в поліції Буковини.

Двом затриманим чоловікам повідомлено про підозри за ч. 4 ст. 189 КК України (вимагання). У суді оберуть їм запобіжні заходи. Якщо провину правопорушників доведуть, то їм загрожує до 12 років позбавлення волі та конфіскація майна.