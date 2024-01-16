У кімнаті гуртожитку виявили психотроп Альфа-PVP, канабіс та нарковмісні таблетки

У Кам’янці-Подільському поліція затримала 21-річного наркоторговця. Під час обшуку в кімнаті гуртожитку, де мешкає хлопець, виявили наркотики вартістю 4 млн грн. Юнаку загрожує до десяти років тюрми.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, юнак продавав закладки з наркотиками у великих масштабах через Telegram-канал. Під час розслідування правоохоронці провели обшук у кімнаті гуртожитку, де мешкає студент.

«Під час санкціонованих обшуків у фігуранта поліцейські вилучили близько 3 кг психотропної речовини, попередньо, Альфа-PVP, майже 1 кг канабісу, п’ять пакетів смоли канабісу, психотропи 2С-В та ЛСД, 15 згортків з таблетками “Субітексу”, а також техніку, яка використовувалась у злочинній діяльності», – йдеться у повідомленні поліції.

Загальна вартість вилучених наркотиків за цінами чорного ринку складає близько 4 млн грн.

У прес-службі прокуратури Хмельниччини уточнюють, що хлопець ховав закладки з наркотиками у місцевому парку в Кам’янці-Подільському.

Слідчі повідомили затриманому юнаку про підозру за ч.2 ст. 307 ККУ (збут наркотиків). Йому загрожує до десяти років тюрми з конфіскацією майна. Наразі хлопець перебуває під вартою в СІЗО, однак, може вийти з-під варти, внісши заставу.