Чотирьом учасникам угруповання вручили підозри

На Хмельниччині та Вінничині поліція викрила зловмисників, які займались ввезенням в Україну психотропів. За попередніми оцінками, за рік п’ятеро чоловіків заробили близько 10 млн грн.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, незаконний бізнес організував 18-річний мешканець Хмельницького. Для збуту наркотиків він створив та адміністрував сайт, який функціонував під виглядом інтернет-аптеки.

До справи юнак залучив ще чотирьох спільників, які налагодили схему збуту психотропів. Один з підозрюваних, мешканець Італії, купував психотропи, а тоді передавав через водія міжнародних автобусних перевезень. Водій, ввізши їх на територію України, віддавав їх іншим учасникам банди, які, в свою чергу, розсилали наркотики поштою своїм клієнтам.

«Отриманий прибуток зловмисники розподіляли між собою та виводили через банківські рахунки сторонніх осіб. За даними розслідування річний прибуток учасників угруповання від протиправної діяльності становив понад 10 млн грн», – зазначають правоохоронці.

Поліція провела 17 обшуків на території трьох областей. Вилучили понад 2 тис. бланків рецептів, а також понад 16 тис. таблеток з вмістом психотропних речовин. За оцінкою слідчих, приблизна вартість таблеток становить близько 1,5 млн грн.

Чотирьом зловмисникам повідомили про підозри за ч.2 ст. 307 ККУ (незаконний збут наркотиків). Їм загрожує до десяти років тюрми.