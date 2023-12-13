Правоохоронці провели обшуки у підозрюваних і вилучили докази

На Рівненщині поліція викрила мережу нарколабораторій, де виготовляли метамфетамін у великих розмірах. Підозри у цій справі отримали шестеро мешканців області, їм загрожує до 12 років тюрми.

Як повідомила прес-служба прокуратури Рівненщини, наркобізнес організував 49-річний житель Рівного. Він долучив ще п’ятьох своїх знайомих віком від 25 до 48 років. Учасники угруповання облаштували мережу нарколабораторій у Рівному та Рівненському районі, купували прекурсори (речовини, з яких виготовляють психотропи) в особливо великих об’ємах, з яких у подальшому виробляли метамфетамін.

«Правоохоронці припинили незаконну діяльність наприкінці червня цього року, після проведення кількох оперативних закупок наркотиків. Таким чином вони попередили потрапляння на ринок близько 40 тис. доз психотропів, орієнтовною вартістю більше 20 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Окрім цього, під час обшуків у підозрюваних вилучили лабораторне обладнання, понад 50 доз вже готового до вживання метамфетаміну, більше 14 кг прекурсорів.

Шістьом спільникам повідомили про підозри у незаконному виробництві та збуті психотропів у великих розмірах. Їх підозрюють також в організації нарколабораторій. Зловмисникам загрожує від дев’яти до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

«Слідством встановлено широке коло “клієнтів”, які купували у підозрюваних заборонені речовини, нині вони вже дають викривальні покази», – додають правоохоронці.