Декілька пакетів з амфетаміном виявили у автомобілі підозрюваного

На Рівненщині поліція затримала 20-річного наркокур’єра, який мав при собі 3 кг амфетаміну. Поліцейський офіцер громади виявив чоловіка випадково, помітивши його авто біля лісу.Оскільки незнайомець поводився підозріло, правоохоронець викликав на підмогу колег. Виявилось, що наркокур’єр займається постачанням наркотиків у особливо великих розмірах.

У прес-службі поліції Рівненщини повідомили, що чоловіка викрили близько 11:00 у п’ятницю, 24 листопада. Під час патрулювання поліцейський офіцер Привільненської громади в лісовому масиві неподалік села Кривуха побачив автомобіль Volkswagen.

«Під час спілкування 20-річний водій та його 17-річний пасажир помітно нервували та поводили себе підозріло. Зокрема, не змогли пояснити причину їхнього перебування на території громади. Тож правоохоронець викликав на підмогу колег», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські провели поверхневу перевірку чоловіків та авто, де в багажнику виявили два сліп-пакети із наркотиками, орієнтовною вагою по 500 грамів кожен.

За інформацією прес-служба прокуратури Рівненщини, згодом правоохоронці з’ясували, що 1 кг наркотиків він намагався сховати в лісовому масиві на Дубенщині. Того ж дня поліція провела обшук автомобіля Volkswagen Passat, на якому приїхав підозрюваний. У багажнику знайшли ще декілька пакетів, ваагою близько кілограма. Орієнтовна вартість наркотиків – майже 2 млн грн.

«Цієї кількості психотропів вистачило б на 12 тисяч доз, а якби вони потрапили, приміром, в підліткове середовище – то кожен дубенський школяр отримав би по кілька доз», – пояснюють в прокуратурі.

20-річному мешканцю Сумської області повідомили про підозру за ч.2 ст. 307 ККУ (незаконне придбання психотропних речовин у великих розмірах). Йому загрожує від шести до десяти років тюрми з конфіскацією майна. Наразі він перебуває під вартою в СІЗО.