На Рівненщині судили 31-річного мешканця Сарн, який передав в’язню СІЗО замочені в наркотиках шкарпетки. Посилка так і не дійшла до адресата, бо працівники колонії під час огляду відчули від шкарпеток сильний запах ацетону. Пізніше експертиза виявила на них 0,8 грам ацетильованого опію. За скоєне чоловік отримав шість років тюрми.

Як йдеться у вироку Сарненського райсуду, влітку 2021 року обвинувачений, відваривши насіння маку, виготовив наркотик – ацетильований опій. Чоловік планував передати його в’язню Катеринівської колонії таким чином, аби працівники установи не помітили у посилці заборонених речовин.

«Шляхом замочування у виготовленому наркотичному засобі шкарпеток, здійснив їх просочування наркотичною речовиною, після чого висушив їх та 23 липня 2021 року, перебуваючи в адміністративному приміщенні ДУ «Катеринівська виправна колонія», здійснив передавання передачі на ім’я засудженого», – йдеться в вироку.

Окрім цього, слідство встановило, що чоловік разом з 45-річним спільником регулярно продавав ацетильований опій: за один шприц, наповнений речовиною, вони брали 200 грн. Також зловмисники вчиняли крадіжки. Правоохоронці затримали їх у вересні 2021 року.

Справу розглядали 10 листопада. Суддя Тетяна Ведяніна визнала обох чоловіків винними у незаконному збуті наркотиків, і призначила їм по шість років ув’язнення з конфіскацією майна.

Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, обвинувачені можуть подати апеляції.