Чотири трубки з порошком виявили всередині засоленої риби

Працівники Райківецької виправної колонії на Хмельниччині виявили наркотики у посилці, що надійшла одному з в’язнів. Заборонені речовини були заховані у двох засолених рибинах.

Як повідомили у Райківецькій виправній колонії, посилка засудженому надійшла пообіді у середу, 6 грудня. «Під час проведення ретельного огляду посилки, всередині засоленої риби було виявлено чотири пластмасові трубки, в яких знаходилась біла порошкоподібна речовина невідомого походження, ззовні схожа на наркотичну», – йдеться у повідомленні.

На місце працівники колонії викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила наркотики і відправила на експертизу. За її підсумками правоохоронці відкриватимуть кримінальне провадження.

Зауважимо, що у подібних випадках кримінальна відповідальність загрожує передусім відправнику. До прикладу, у квітні цього року суд на Хмельниччині призначив три роки обмеження волі чоловікові, які передав у колонію налисник з наркотиками.