Поліцейські вилучили в зловмисника 60 згортків із PVP

У Хмельницькому засудили 29-річного харків’янина, який розповсюджував PVP методом закладок. За скоєне йому призначили 9,5 років тюрми з конфіскацією всього майна. Про це повідомили 14 серпня в поліції області.

За даними слідства, у червні 2022 року правоохоронці виявили закладчика на вулиці Митрополита Шептицького в Хмельницькому. Зловмисником виявився 29-річний житель Харківщини, якого раніше притягали до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

«Поліцейські вилучили у чоловіка близько 60 згортків із наркотиками, обмотаними ізоляційною стрічкою. Згодом експертиза показала, що це наркотична речовина PVP в особливо великих розмірах», – зазначають у поліції.

Суд визнав харків’янина винним за ч. 3 ст. 307 (незаконне придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) ККУ та призначив 9,5 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.