У Хмельницькому торговця синтетичними наркотиками ув'язнили на 9,5 років
Чоловік раніше відбував покарання за майнові злочини
У Хмельницькому засудили 29-річного харків’янина, який розповсюджував PVP методом закладок. За скоєне йому призначили 9,5 років тюрми з конфіскацією всього майна. Про це повідомили 14 серпня в поліції області.
За даними слідства, у червні 2022 року правоохоронці виявили закладчика на вулиці Митрополита Шептицького в Хмельницькому. Зловмисником виявився 29-річний житель Харківщини, якого раніше притягали до кримінальної відповідальності за майнові злочини.
«Поліцейські вилучили у чоловіка близько 60 згортків із наркотиками, обмотаними ізоляційною стрічкою. Згодом експертиза показала, що це наркотична речовина PVP в особливо великих розмірах», – зазначають у поліції.
Суд визнав харків’янина винним за ч. 3 ст. 307 (незаконне придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) ККУ та призначив 9,5 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.