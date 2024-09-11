Загалом правоохоронці вилучили майже 5 тисяч кущів канабісу на 10 млн грн

Правоохоронці Хмельницької області затримали 33-річного лідера злочинного угруповання та чотирьох його спільників, які облаштували нарколабораторію з виготовлення амфетаміну та вирощували канабіс. Загалом правоохоронці вилучили майже 5 тисяч кущів канабісу на 10 млн грн.

Як вказано у повідомленні поліції Хмельниччини за 11 вересня, члени наркоугруповання спеціалізувались на виготовленні та збуті амфетаміну та канабісу. Налагодив наркобізнес 33-річний мешканець Хмельницької області, який раніше вже був судимий за розповсюдження наркотиків. Він та ще четверо мешканців області облаштували в орендованому приміщенні нарколабораторію. Її потужності дозволяли отримувати 500 г амфетаміну на місяць.

Грам психотропної речовини за цінами «чорного» ринку коштує близько 1000 грн, тож лише на продажах амфетаміну ділки заробляли в середньому 500 тис. грн щомісяця. Ділки збували наркотики на території Хмельницької області.

Також наркодилери на постійній основі отримували незаконний дохід від реалізації канабісу — учасники злочинної організації засіяли 4 ділянки з коноплями в лісовому масиві, якомога далі від населених пунктів.

Побоюючись викриття з боку поліцейських, зловмисники дотримувалися суворої конспірації: постійно змінювали маршрути під’їзду, лишали у віддалених місцях мобільні телефони та користувалися різними орендованими автомобілями.

Правоохоронці за силової підтримки спецпідрозділу СБУ «Альфа» провели 24 санкціоновані обшуки. За їх результатами вилучили майже 5 тис. кущів конопель, пакети з канабісом, 17 мобільних телефонів, банківські картки, лабораторне обладнання для виготовлення амфетаміну, 2 автомобілі та «чорнові» записи. Вартість вилучених кущів канабісу на «чорному» ринку сягає 10 млн грн.

Лідера злочинної організації та чотирьох учасників затримано. Залежно від участі кожного з фігурантів, їм повідомлено про підозру:

ч. 1 та 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів);

ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель);

ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) Кримінального кодексу України

Організатору наркобізнесу та чотирьом спільникам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Відповідно до інкримінованих статей, фігурантам може загрожувати до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.