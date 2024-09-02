Псевдовійськового затримали у Львові у лютому 2024 року

Пустомитівський районний суд визнав винним 29-річного мешканця Львівщини Тараса Ткача у шахрайстві та підробці документів й призначив йому п'ять років та шість місяців позбавлення волі. У суді прокурори довели, що чоловік привласнював гуманітарну допомогу, а потім продавав її. У пресслужбі прокуратури Львівської області у понеділок, 2 вересня, повідомили, що обвинувачений підробив та використовував посвідчення учасника бойових дій.

«Представляючись волонтером і показуючи підроблене посвідчення, чоловік отримував на складах волонтерських центрів Львівщини гуманітарну допомогу нібито для військових частин та бригад. Таким чином обвинувачений заволодів медичними препаратами, речами першої потреби та військовою амуніцією», – розповіли у прокуратурі.

У матеріалах справи, опублікованих в судовому реєстрі, йдеться, що обвинувачений підробив у Стрию посвідчення учасника бойових дій у лютому-березні місяці 2023 року. У департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції розповіли, що посвідчення УБД зловмисник особисто підробив на підставні дані, адже перебував у розшуку поліції через низку майнових злочинів.

29-річний Тарас Ткач вдавав із себе чинного військового. Фото поліції

Тарас Ткач на початку жовтня 2023 року звернувся до інструктора першої допомоги Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги, який добровільно займався волонтерством у ГО «Народна самооборона Львівщини». Обвинувачений представився чинним військовослужбовцем 73-го центру Сил спеціальних операцій та попросив надати кровоспинні засоби для потреб однієї з військових частин, яка працює на Півдні країни. Обвинувачений отримав від волонтера допомоги на майже 30 тис. грн.

Згідно з вироком, Тарас Ткач дев'ять разів обманом отримував гуманітарну допомогу від ГО «Народна самооборона Львівщини». Обвинувачений завдав волонтерам понад 230 тис. грн збитків.

Шахрая викрили у лютому 2024 року й затримали у приміщенні однієї з громадських організацій міста Львова під час отримання чергової партії безоплатної гуманітарної допомоги. Йдеться про турнікети, кровоспинні засоби та оклюзійні наліпки.

Суддя Володимир Мусієвський визнав Тараса Ткача винним у підробці документів (ч. 1, ч. 4 ст. 358 ККУ; ч. 2 ст. 190 ККУ) та призначив йому 2,5 роки в'язниці. Вирок можна оскаржити в апеляції.