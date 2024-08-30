Галицький районний суд Львова виніс вирок раніше судимому місцевому мешканцю, який оформив майже 50 мікрокредитів на свого співмешканця. Загалом шахрай отримав 120 тис. грн, які ще не повернув потерпілому. Суд призначив обвинуваченому покарання 4,5 роки тюрми та зобов’язав відшкодувати 120 тис. грн.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2024 року, уродженець Волині Олександр Грязін, що проживає у Львові, використав паспорт свого співмешканця та взяв на його ім’я майже 50 мікрокредитів та загальну суму 120 тис. грн. Щодо нього порушили кримінальні справи за фактом шахрайства та незаконного використання конфіденційної інформації.

У суді обвинувачений визнав свою провину та розповів, що він разом із потерпілим проживали у одній квартирі. Він без згоди взяв його паспорт, щоб оформлювати кредити. Після цього, протягом 2021-2023 років, неодноразово використовував паспортні дані, відкрив на ім’я потерпілого банківські картки та брав кредити на сайтах з онлайн кредитування: «Манівео», Монетка, Маніфою, Майбіз, MyCredit, Ewa Cash, Фінтаргет, ЗеCredit, Алекскредит, Слон кредит, Бізнес позика, Качай гроші, Селфі кредит, Сос кредит. Загалом він отримав 120 тис. грн кредитних грошей.

Потерпілий розповів, що він з обвинуваченим жили у одній квартирі і він не знав, що той брав його паспорт. Він дізнався про оформлені кредити, коли йому почали телефонувати із вимогами повернення грошей. На час розгляду справи у суді обвинувачений повністю не виплатив йому матеріальної шкоди.

Справу розглянула суддя Ірина Волоско, яка дослідила усі матеріали справи та дані про обвинуваченого, який є раніше судимим. Суддя визнала Олександра Грязіна винним у кримінальних правопорушеннях та призначила 4,5 роки тюрми, врахувавши невідбуте покарання за іншим вироком. Засудженого зобов’язали відшкодувати потерпілому 120 тис. грн. Вирок ще можна оскаржити.