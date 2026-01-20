Один із переправників виявився військовослужбовцем

Поліцейські затримали двох львів’ян, один з яких військовослужбовець, за переправлення ухилянтів. Учасники схеми за 13 тис. доларів переправляли військовозобов’язаних за кордон поза пунктами пропуску на Закарпатті.

Як повідомили у вівторок, 20 січня, у поліції Закарпатської області та спецпрокуратурі у сфері оборони Західного регіону, двоє мешканців Львова віком 31 та 49 років, один із яких військовий, організували схему незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон поза офіційними пунктами пропуску – через лісисту місцевість на Закарпатті. Вартість таких послуг становила 13 тис. доларів з клієнта. Клієнтів шукали через месенджери.

«За заздалегідь спланованою схемою, своїх клієнтів зловмисники зустрічали у Львові, транспортували до Берегівського району Закарпатської області, звідки далі переправляли до Угорщини», – розповіли в поліції.

У затриманих вилучили гроші, автомобілі та інші докази

Обох переправників затримали 10 січня у Львові під час того, як вони транспортували чергового клієнта. З місця події вилучили готівку, автомобілі Range Rover та Audi A4, а також інші речові докази.

Затриманим оголосили підозру в незаконному переправленні через кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ). За клопотанням прокурорів, суд обрав їм запобіжні заходи.