Зникле судно поліцейські виявили під час обстеження прилеглої території

Жінка із явними ознаками наркотичного сп’яніння викрала яхту в морському порту Одеси, щоб дістатися на ній до Миколаєва. Однак протаранила бетонну огорожу у морі.

Про викрадення яхти повідомив її власник, повідомляє поліція Одещини 20 грудня. Він розповів, що прийшов на причал та помітив, що судно зникло.

Поліцейські разом із береговою охороною знайшли судно під час обстеження прилеглої території – воно врізалося у бетонну огорожу в морі. На яхті перебувала 25-річна жінка з явними ознаками наркотичного сп’яніння. Вона розповіла поліцейським, що намагалась дістатися на судні до Миколаєва.

Виявилося, що порушниця перебуває у розшуку. Крім того, на неї двічі протягом року складали адмінматеріали за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння.

За цією статтею на жінку склали адмінпроток і цього разу. Їй може загрожувати до 51 тис. грн штрафу або 15 днів адміністративного арешту.