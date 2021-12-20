26-річного львів'янина затримали у приміщенні Львівської міськради з наркотиками і пістолетом

У львівській Ратуші, де розташована мерія міста, затримали 26-річного львів’янина, який поводився неадекватно та розмахував стартовим пістолетом. Він не зміг пояснити мотивів свого вчинку, під час обшуку при ньому знайшли наркотики.

В управлінні поліції охорони Львівщини розповіли, що ввечері 17 грудня близько 20:00 отримали сигнал «тривога» з львівської Ратуші. Наряд поліції охорони оперативно прибув на площу Ринок, 1. У приміщенні мерії перебував чоловік, який зайшов з вулиці, поводився неадекватно та розмахував пістолетом. Нагадаємо, що вхід до львівської мерії вільний.

У чоловіка вилучили стартовий пістолет радянського взірця (фото поліції)

Чоловіка затримали. Ним виявився 26-річний львів’янин. Під час огляду у нього вилучили наркотики.

У поліції охорони розповіли ZAXID.NET, що чоловік мав при собі стартовий пістолет радянського взірця, який у нього теж вилучили. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Затриманого передали поліцейським для з’ясування усіх обставин та притягнення його до відповідальності.