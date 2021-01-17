Пістолет та набої вилучили на експертизу

16 січня патрульні поліцейські Львова затримали безпритульного, який намагався продати пістолет та набої перехожому на вулиці.

Як повідомила 17 січня прес-служба правоохоронців, інцидент трапився приблизно о 13:00 на вулиці Науковій. До патрульних підійшов чоловік та сказав, що біля супермаркету невідомий намагався йому продати пістолет.

За наданим описом та вказаним приблизним місцем перебування поліцейській швидко знайшли чоловіка, яким виявився 52-річний безпритульний.

«Він почав поводитися підозріло і хвилюватися. На питання, чи є в нього заборонені предмети, відповів, що має. Під час поверхневої перевірки в кишені куртки у нього виявили пістолет схожий на Perfecta FBI 800 та 11 набоїв калібру 9 міліметрів», – йдеться в повідомленні поліції.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу, пістолет та набої вилучили на експертизу, а самого чоловіка доставили у відділок для встановлення обставин. За носіння, зберігання та спробу продажу зброї без дозвільних документів йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.