Священика російської церкви вдруге впіймали на торгівлі зброєю на Львівщині

Священик вдома переробляв стартові пістолети на вогнепальні

48-річний священик з села Бортятів Мостиського району переробляв стартові пістолети на вогнепальну зброю і продавав їх в інтернеті. Чоловіка затримали правоохоронці, а продану зброю вилучають у трьох областях. Торік священика уже затримували за торгівлю зброєю, однак звільнили його від покарання.

За інформацією правоохоронців, 48-річний мешканець Львівщини через інтернет купував стартові та шумові пістолети. В домашніх умовах він видаляв заводські втулки з каналу стволів та закривав газовідвідні отвори, які забезпечують роботу автоматики при стрільбі, змінюючи штатний ствол на саморобний. Таким чином, пістолети ставали вогнепальними та придатними для стрільби.

Таку зброю чоловік продавав через інтернет, пересилаючи замовникам товар «Новою Поштою». Саме у приміщенні пошти у Львові і вилучили пістолет, патрони, магазини до зброї та глушник. Наразі ще тривають обшуки на Львівщині, Черкащині та Київщині. Наразі вже вилучено 8 пістолетів, рушницю, 15 магазинів, 6 глушників, 165 набоїв, світлошумові гранати.

Окрім цього, правоохоронці шукають осіб, які можуть бути причетними до злочину.

Зазначимо, що торік році цей священик вже був засуджений за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ і досі перебував на іспитовому терміні. Тоді ZAXID.NET повідомляв, що затриманий ‒ В’ячеслав Коновалов 1972 року народження і він належить до Православної церкви Благочинного Львівського округу Російської істинно-православної церкви. Це неканонічна церква, що була створена у 2002 році і зараз не веде відкритої діяльності. Відомо, що церкву священик організував на своєму приватному подвір'ї.

Щоб знову не потрапити в поле зору поліцейських після першого свого затримання, під час купівлі пістолетів та відправки їх поштою чоловік використовував несправжнє ім’я. Тепер священику-самозванцю загрожує ув'язнення до семи років.