Муніципали затримали у центрі Львова чоловіка зі снайперською гвинтівкою
За попередніми даними, затриманий є безпритульним
Суспільство — АК, сьогодні, 15:3313621
Патруль «Муніципальної варти» затримав на вул. Сербській у центрі Львова чоловіка з рушницею з прицілом. Судячи з опублікованих фото, мова йде про снайперську гвинтівку. За попередніми даними, затриманий є безпритульним, який десь взяв цю гвинтівку.
«Патруль муніципальної варти зауважив підозрілого чоловіка, який неадекватно поводив себе. Провівши поверхневий огляд патрульні виявили зброю – рушницю з прицілом», – повідомив адміністратор «Гарячої лінії міста Львова» у Facebook.
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