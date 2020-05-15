Муніципали затримали у центрі Львова чоловіка зі снайперською гвинтівкою

За попередніми даними, затриманий є безпритульним

СуспільствоАК, сьогодні, 15:3313621
Муніципали затримали у центрі Львова чоловіка зі снайперською гвинтівкою

Патруль «Муніципальної варти» затримав на вул. Сербській у центрі Львова чоловіка з рушницею з прицілом. Судячи з опублікованих фото, мова йде про снайперську гвинтівку. За попередніми даними, затриманий є безпритульним, який десь взяв цю гвинтівку.

«Патруль муніципальної варти зауважив підозрілого чоловіка, який неадекватно поводив себе. Провівши поверхневий огляд патрульні виявили зброю – рушницю з прицілом», – повідомив адміністратор «Гарячої лінії міста Львова» у Facebook.

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