У Волинській області п’ятикласник обікрав їдальню Сусвальської загальноосвітньої школи на понад 2 тисячі гривень. Хлопець вкрав з їдальні 1,5 тис. грн готівкою та кілька кілограмів солодощів, вартість яких становить майже 650 гривень, пише «Бабель» з посиланням на ухвалу Володимир-Волинського міського суду Волинської області, опубліковану 9 грудня.

П’ятикласник пограбував їдальню ще 23 вересня. Того дня, близько 18:00 учень Затурцівської спецшколи «Центр освіти» у Локачинському районі відтиснув пластикові вхідні двері й зайшов до приміщення їдальні. Окрім безпосередньо гривневих купюр, школяр украв печиво, вафлі, цукерки, шоколадні батончики та плитки шоколаду – загалом на 647,5 грн.

Вдома у п’ятикласника знайшли частину вкраденого: 384 гривні та солодощі, які він не встиг з’їсти.

Під час судового засідання хлопець зізнався у скоєному. Відтак суд визнав його винним за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка з проникненням), але, зважаючи на те, що хлопець є малолітнім, вирішив застосувати до п’ятикласника кілька примусових заходів виховного характеру. Зокрема, школяреві роз’яснили наслідки його протиправних дій, оголосили осуд, а також попередили про суворіші правові наслідки, які можуть настати, якщо він вчинить новий злочин. Окрім цього, хлопця передали під нагляд матері терміном на три роки – для постійного контролю за неповнолітнім.

Речові докази, що виявили у малолітнього крадія, повернули власнику.