В Бердянську Запорізької області двоє школярів підпалили свого 12-річного друга заради «крутого» відео в Instagram. Хлопець отримав 30% опіків тіла і перебуває в реанімації.

За інформацією поліції, дитину з опіками доставили до лікарні близько першої години ночі в неділю, 29 листопада.

Потерпілий розповів правоохоронцям, що опіки отримав внаслідок підпалу, який вчинили його друзі. Поліцейські з’ясували, що хлопець добровільно на це погодився, адже вся компанія намагалася зробити «круте» відео. Для цього двоє однолітків потерпілого зібралися за місцем мешкання одного з них, коли нікого з дорослих не було вдома, облили хлопця спиртом та підпалили. Весь процес знімали на телефон.

Підлітки пояснили, що сподівалися лише на вогонь, без опіків. Потім загасили товариша у ванній кімнаті, та, злякавшись скоєного, відвели його додому. Карету швидкої допомоги викликала вже мати хлопця. На теперішній час дитина з тілесними ушкодженнями у вигляді термічного опіку 2-го ступеня 30% тіла знаходиться в реанімаційному відділенні Бердянської дитячої міської лікарні.

Місцеві сайти опублікували відео, знайдене в Інстаграмі постраждалого хлопця. На ньому видно, як він разом зі своїми друзями вживає спиртне і каже, що йому «скоро вмирати».

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