Через систематичні порушення Берегівський районний суд заборонив закарпатцю виходити з дому вночі, виїжджати за межі району без відома поліції та заходити у заклади, де продають алкоголь на розлив. Відомо, що чоловік вже був судимий і кілька років тому вийшов із тюрми за грабіж. Поліція попросила суд встановити над закарпатцю обмеження «для виховного впливу».

Як зазначається у постанові Берегівського районного суду, неодноразово судимий Іван Л. у грудні 2017 року був звільнений із колонії, проте продовжив вчиняти правопорушення, що підтверджується адмінпротоколами і постановами суду. Поліція звернулася до суду з поданням про встановлення адміністративного нагляду відносно закарпатця, пояснюючи його необхідність тим, що чоловік, вийшовши із тюрми, не зважає на численні попередження поліції, систематично вчиняє адмінправопорушення та схильний до нових злочинів.

«З метою запобігання вчинення адміністративних та кримінальних правопорушень та здійснення виховного впливу, відносно нього слід встановити адміністративний нагляд та відповідні обмеження», – зазначив під час суду представник райвідділу поліції. Як уточнюється у постанові, підсудний не заперечував щодо встановлення відносно нього адміністративного нагляду.

Суддя Берегівського районного суду Олександр Фейір задовольнив подання поліції та встановив відносно закарпатця адміністративний нагляд на один рік із забороною виходити з будинку з 22:00 до 06:00 години, виїжджати за межі без дозволу поліції та відвідувати торговельні заклади де продають спиртні напої на розлив. Крім того, чоловік зобов'язаний щомісяця приходити у відділок поліції для реєстрації. Зазначається, що підсудний має право на оскарження постанови протягом 10 днів.