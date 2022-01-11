Крадієм виявився мешканець Херсонської області

У селі Колочава на Міжгірщині священик застав у місцевому храмі чоловіка, який вкрав гроші зі скриньки для пожертв. Виявилося, що 37-річний мешканець села Абрикосівка Херсонської області підібрав ключ до дверей храму, забрав кошти, які знайшов, і сховав гроші у кишенях куртки. Священик зайшов у храм, побачив злодія та присоромив його. Чоловік не наважився втікати та разом зі священиком дочекався приїзду поліції.

Як повідомляє прес-служба поліції, про крадіжку з храму у понеділок, 10 січня, правоохоронцям повідомив місцевий священик. Він розповів, що невідомий вкрав з приміщення храму гроші, крадія священик застав безпосередньо у церкві.

Правоохоронці встановили, що крадіжку скоїв 37-річний мешканець села Абрикосівка Херсонської області, який підібрав ключ до дверей храму. Гроші, які чоловік сховав у кишенях куртки, поліцейські вилучили.

Як уточнили ZAXID.NET у прес-службі поліції Закарпаття, священик побачив у приміщенні храму злодія, який викрав гроші зі скриньки для збору пожертв на лікування хворої дитини. Священик присоромив крадія та залишився з ним у храмі до приїзду поліцейських. У прес-службі додали, що чоловік, якого спіймали на крадіжці, вже мав судимість, тому не наважився втікати, а дочекався приїзду поліцейських.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 3 статті 185 ККУ (замах на крадіжку, вчинену з проникненням). Зараз 37-річний чоловік перебуває у СІЗО. За крадіжку йому загрожує до 6 років тюрми.