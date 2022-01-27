Засуджені відділення соціально-психологічної служби №1 також перемогли і в конкурсі колядок, який організовували в установі 8 січня

У Маневицькій виправній колонії провели конкурс на найкращу снігову фігуру, в якому брали участь засуджені. Перемогу здобули в'язні, які із снігу виліпили фігуру дракона. Відомо, що конкурс проводили за наказом Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарання Міністерства юстиції.

Як повідомили на сторінці Маневицької виправної колонії, перемогу в конкурсі снігових фігур здобули засуджені відділення соціально-психологічної служби №1, які презентували снігову фігуру у вигляді «казкового дракона».

«Природа порадувала усіх нас в січні цього року гарними зимовими днями із снігопадами та заметілями. Погодні умови дали можливість адміністрації державної установи «Маневицька виправна колонія (№42)» згідно вказівки Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України організувати серед засуджених конкурс снігових фігур», – йдеться у повідомленні.

Фотографії інших робіт на сторінці колонії не опублікували. Також невідомо, що отримали призи переможці конкурсу.

Зазначимо, що з нагоди новорічно-різдвяних свят серед в'язнів установ виконання покарань Західного міжрегіонального управління провели конкурс колядок. У ньому також перемогли засуджені відділення соціально-психологічної служби №1, які виконали колядку «Про Різдво Христове ангел сповіщав».