У СІЗО зазначають, що всіляко сприяють таким заходам, адже одружені в'язні менше порушують дисципліну

У луцькому слідчому ізоляторі одружилась закохана пара. Відомо, що чоловік є в'язнем СІЗО, а його дружина перебуває на волі. Реєстрація шлюбу відбулась у середу, 15 грудня. У закладі зазначають, що такі заходи підтримують, адже бажання бути зі своєю сім'єю додає в'язням мотивації не порушувати дисципліну.

Про випадок повідомили на сторінці луцького СІЗО. Відомо, що реєстрація шлюбу відбулась у середу, 15 грудня. Одружився в'язень слідчого ізолятора, його дружина перебуває на волі.

За який злочин судитимуть чоловіка, у СІЗО наразі не повідомляють.

«Адміністрація установи всіляко сприяє таким заходам, оскільки підтримання соціальних зв’язків, прагнення якомога швидше опинитись поруч з близькими, у колі сім’ї має позитивний вплив на засуджених та ув’язнених, сприяє їх правослухняній поведінці та дає змогу для успішної адаптації після звільнення з місць позбавлення волі», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що такі ситуації непоодинокі. У вересні ZAXID.NET повідомляв про подвійне весілля у стінах львівського слідчого ізолятора. Тоді зі своєю коханою одружився 31-річний уродженець Самбора, який чекав на вирок у справі, та 49-річний В'ячеслав, засуджений до довічного покарання за вбивство.