Неповнолітнього в’язня Луцького СІЗО, який вдарив охоронця у обличчя, засудили до року ув’язнення. Інцидент стався у травні 2021 року, тоді юнак намагався вийти з камери, де його затримав охоронець. В результаті в’язень вдарив чоловіка в обличчя кулаком. Луцький міськрайонний суд визнав нападника винним у насильстві щодо працівника правоохоронного органу та призначив йому рік ув’язнення. Враховуючи попереднє покарання від Нововолинського суду, сумарно він проведе у тюрмі 5 років та 3 місяці.

Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 26 листопада, інцидент стався 10 травня цього року. Тоді неповнолітній обвинувачений, який перебував у СІЗО, намагався покинути камеру. Його зупинив охоронець, втім, юнак наніс чоловікові удар кулаком в око. Таким чином, він спричинив легкі тілесні ушкодження.

У суді обвинувачений визнав свою провину та просив суворо не карати. Відомо, що юнак вже має судимість за викрадення автомобіля, а також за грабіж та хуліганство. У слідчому ізоляторі він перебував з травня 2020 року. У вересні Нововолинський міськрайонний суд призначив йому 5 років та 1 місяць ув'язнення.

Постраждалий охоронець заявив, що ніяких претензій до юнака не має, а у плані покарання повністю поклався на розсуд суду.

Суддя Андрій Сівчук визнав юнака винним у порушенні ч.2 ст. 345 ККУ (насильство щодо працівника правоохоронного органу) та призначив йому один рік позбавлення волі. Сукупно з покаранням за інші злочини, обвинуваченому призначили ув’язнення на 5 років та 3 місяці. Відраховувати покарання розпочнуть з 26 листопада.