Щасливі пари молодят у Львівському СІЗО

У середу, 22 вересня, у львівському СІЗО, що на вул. Городоцькій, відбулося подвійне весілля. Двоє ув'язнених чоловіків взяли шлюб із своїми коханими, про це ZAXID.NET повідомили у Львівській установі виконання покарань №19.

49-річний В'ячеслав засуджений до довічного ув'язнення за вбивство. Чоловік відсидів у в'язниці вже більше 20 років. 22 вересня він взяв шлюб із 42-річною львів'янкою Вікторією.

Інша пара молодят – це 31-річний Андрій із Самбора та 23-річна Марія зі Львова. Ув'язнений Андрій чекає на вирок суду у СІЗО.

Обидві церемонії реєстрації шлюбу відбулися у СІЗО. Молодят обвінчав священик, свідками були працівники СІЗО.

У п'ятницю, 24 вересня, для пари довічника В'ячеслава та Вікторії організували побачення, яке триватиме три дні. Натомість для підслідного Андрія такої можливості не буде аж до рішення суду у його справі.