Пара львів’ян одружилась у костюмах тиранозаврів. Фото дня

26-річна Соломія Гуменюк та 25-річний Михайло Лебединець провели шлюбну церемонію у львівському міському РАЦСі у костюмах динозаврів. Соломія та Михайло не розповідали гостям про свою ідею, щоб зробити для них сюрприз. Пара хотіла, щоб їхнє весілля було нестандартним та веселим, тому вони вирішили замінити класичний костюм та білу сукню на костюми тиранозаврів, які замовили на AliExpress

Фото Андрія Гудзя, LMN