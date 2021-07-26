У неділю, 25 липня, в межах фестивалю «Італійське весілля» пара львів'ян Назар та Марта взяли шлюб. Вони з'явились на головній сцені заходу й сказали одне одному заповітне «так!». За церемонією спостерігали сотні учасників фестивалю.

«Не планували одружитись просто неба, але були в передчутті того, що організатори оберуть саме нас. Бо пристрасть і стосунки, що їх маємо, заслуговують справді італійського весілля: наша любов іде "хвилями" — уверх-униз», — розповідають молодята.

В іншому кутку свята ще раз вирішили «одружитися» Наталія та Володимир. Їх вінчає мім і навіть видає свідоцтво. Така атракція — добродушний жарт. «Ми взагалі-то робимо таке вже втретє: перший раз у РАГСі, другий — в церкві й зараз третій», — каже пара.

Тим часом кілька пар беруть участь у перегонах на ліжках. Чоловіки підштовхують ліжка, жінки ним «кермують». І так кількадесят метрів до фінішу. Все майже, як в одній зі сцен фільму «Приборкати норовливого», де зіграли Адріано Челентано та Орнелла Муті. Перші переможці «змагання» — Мар'ян і Марта.

«Трохи було страшно, але незабутньо, дізнались про таку розвагу лише сьогодні й вирішили спробувати, адже разом ще ніколи не брали участь у чомусь схожому», — зазначають вони.

Щоб у гостей була енергія, місцеві виробники їх частують: роблять піцу, неподалік варять пасту. А ще діляться секретами смаку з охочими скуштувати наїдки. «Соус для нашої пасти — біле вино, цибуля шалот та вершки. Її хочуть всі! І найбільший комплімент ми одержуємо тоді, коли вона закінчується, а черга ще стоїть», — ділиться враженнями шеф-кухар «Сироварні» Ґінтс Осіс.

Середземноморська кухня, італійське морозиво і тарантелла — вперше в одному місці у Львові. Організатори кажуть: цим фестивалем хотіли передати нашому місту частинку фарту.

«Тут святкуємо три перемоги Італії: першу — на «Євробаченні», другу — на Євро-2020 й третю — дебютно влаштовуємо фестиваль «Італійське весілля». Вже задоволені тим, що площа біля університету Франка викликала великий інтерес», — розповідає організаторка Ольга Гренюх.

За два дні свято відвідали близько семи тисяч мешканців та гостей. Наступного року у цей же сезон його організують ще раз.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter