У Роттердамі (Нідерланди) завершився 65-й пісенний конкурс «Євробачення». Переможцем став Måneskin з піснею Zitti e buoni з Італії, набравши 524 бали. Український гурт Go-A посів п'яте місце із 364-ма балами.

Нагадаємо, загалом у конкурсі брало участь 41 країна. 35 країн змагалися у двох півфіналах 18 та 20 травня. З них у фінал пройшло лише 20-ть: Україна, Литва, Росія, Швеція, Кіпр, Норвегія, Бельгія, Ізраїль, Азербайджан, Мальта, Сан-Марино, Греція, Молдова, Ісландія, Сербія, Албанія, Португалія, Болгарія, Фінляндія, Швейцарія. Вони приєдналися до «великої п’ятірки» засновників конкурсу (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Великобританія) та країни-організаторки – Нідерландів.

Через пандемію коронавірусу конкурсу довелось змінювати правила, розглядати різні сценарії проведення та імпровізувати. Саме тому «Євробачення-2021» стало унікальним та увійшло в історію.

Як голосували за Україну Від глядачів Україна отримала 267 балів. Це другий результат у глядацькому голосуванні. Бали від журі 1 – Греція

1 – Італія

2 – Португалія

3 – Норвегія

3 – Ісландія

3 – Нідерланди

4 – Ізраїль

4 – Естонія

5 – Мальта

5 – Румунія

5 – Німеччина

5 – Австралія

6 – Ірландія

6 – Азербайджан

7 – Латвія

7 – Грузія

8 – Швеція

10 – Бельгія

12 – Литва Як голосувала Україна Журі (Олександр Пономарьов (голова журі), Alyona Alyona, Іларія, Ігор Кондратюк та ALLOISE): 1 – Норвегія

2 – Португалія

3 – Азербайджан

4 – Ісландія

5 – Мальта

6 – Бельгія

7 – Ізраїль

8 – Швейцарія

10 – Франція

12 – Італія

Українські глядачі: 1 – Бельгія

2 – Швеція

3 – Азербайджан

4 – Росія

5 – Франція

6 – Ірландія

7 – Швейцарія

8 – Фінляндія

10 – Литва

12 – Італія

Незвичний конкурс

«Євробачення-2021» став найнезвичнішим конкурсом за всю історію. Нагадаємо, що після перемоги на 64-му конкурсі, який проходив у Тель-Авіві в травні 2019 року, голландця Дункана Лоренса, «Євробачення-2020» мало відбутись у Нідерландах. Країна вирішила, що проведе його у Роттердамі. Проте пандемія коронавірусу зруйнувала усі плани та у 2020 році «Євробачення» скасували. Вперше за його історію. А у залі Ahoy, де мали проводити конкурс, відкрили ковідний госпіталь.

У 2021 році конкурс вирішили провести у будь-якому випадку. Організатори розглядали чотири сценарії:

звичайний конкурс;

конкурс із соціальним дистанціюванням, за обмеженої кількості присутніх;

з обмеженою кількістю глядачів у залі та з можливістю використання резервного відео;

без аудиторії, для конкурсу будуть використані резервні відео.

Було обрано досить м’який третій варіант: кількість глядачів скорочено до 3,5 тисяч (приблизно п'ята частина від місткості арени), а журналістів – до 500-та. Усі учасники, члени команд, журналісти та навіть глядачі мали здавати тест на ковід.

За винятком австралійки Монтень, усі змогли приїхати до Роттердаму. Проте учасники мали надати організаторам зроблений заздалегідь запис, яким можна було за потреби замінити живий виступ. Цим скористались Австралія (через неможливість приїхати) та Ісландія через позитивний тест на коронавірус в одного з музикантів.

Нагадаємо, що солістка українського гурту Go-A Катерина Павленко також занедужала у Роттердамі, проте її тест виявився негативним.

Також організатори дозволили використовувати бек-вокал у записі.

Скандали 2021 року

Цьогоріч «Євробачення» також не обійшлось без скандалів, які традиційно супроводжують цей конкурс.

Найгучнішим стала дискваліфікація Білорусі. Країна хотіла відправити на конкурс поспіхом створену групу «Галаси ЗМеста». Їх пісню, що явно була скерована проти учасників протестів проти режиму Лукашенка, організатори конкурсу назвали такою, що не відповідає його духу.

У Росії перемога в національному відборі таджички Маніжи з піснею Russian woman викликала чимало ксенофобських коментарів не лише серед пересічних слухачів, а й серед політиків.

Обурювались піснями своїй представників у Північній Македонії та на Кіпрі. Проте все владналось. А от Вірменія відмовилась від конкурсу після війни у Нагірному Карабасі.

Щодо України, то нам майже вдалося уникнути традиційних скандалів. Єдине, що обурило фанатів, так це те, що журі обрало пісню у закритому режимі. Після оприлюднення пісні Shum невдоволення стихло.

Про що Shum?

Гурт Go-A переміг у національному відборі 2020 року та мав представляти Україну із піснею «Соловей». Проте організатори вирішили, що виконавці мають представити нові композиції. Go-A представив на розсуд журі три композиції. Джамала, Євген Філатов, Руслан Квінта, Ярослав Лодигін та Дмитро Хоркін, які входять до складу журі, обговорили їх в режимі онлайн та обрали Shum.

В основі пісні лежить давня українська веснянка, яка збереглась ще з дохристиянських часів. Вона пов’язана із ритуалом зустрічі весни.

Фольклористи вивчають її багато років, про «Шум» писали, зокрема, Борис Грінченко та Михайло Грушевський.

Слова веснянки для конкурсу довелося змінити, адже пісня, за правилами, не може бути народною.

«Ми повністю змінили текст. Він, звісно ж, заснований на українському фольклорі, адже це матеріал, з яким ми працюємо з 2012 року і не збираємося нічого змінювати. Але за правилами Євробачення [які не дозволяють співати народних пісень] ми змінили текст, щоб не ризикувати, і він зараз повністю авторський. Але за основу взяті веснянки, які звучали на території України в різних регіонах», – процитував співачку Катерину Павленко «Укрінформ».

У мережі можна почути й оригінальний варіант.

Номер для конкурсу поставив відомий український хореограф Костянтин Томільченко (разом з Олександром Братковським). Саме він є постановником переможного номера Джамали у Стокгольмі.

Вперше на «Євробаченні» пісня прозвучала повністю українською мовою.

Що обіцяли букмекери

Букмекери кілька разів змінювали свої прогнози. Після оголошення всіх фіналістів гурт Go_A посів 5 місці, опустившись на одну позицію в рейтингу. Лідером оголосили Італію, за нею у прогнозах йшли Мальта, Франція та Швейцарія.

Нагадаємо, що після першого півфіналу Go_A піднявся з 9-го на 4-те місце. Окрім України у топ-5 потрапили Італія, Франція, Мальта та Ісландія.

До початку конкурсу топ-5 складали Франція, Мальта, Швейцарія, Італія та Ісландія. Україна була на 9-му місці.

Як Україна виступала на «Євробаченні»

Нагадаємо, Україна бере участь у конкурсі з 2003 року. Двічі наша країна перемагала – у 2004 та у 2016 роках. Найнижче місце – 24-те з 26-ти учасників (2017 рік).

2003 рік, Олександр Пономарьов, 14 місце (30 балів)

2004 рік, Руслана, 1 місце (280 балів)

2005, «Гринджоли», 19 місце (30 балів)

2006, Тіна Кароль, 7 місце (145 балів)

2007, Вєрка Сердючка, 2 місце (235 балів)

2008, Ані Лорак, 2 місце (230 балів)

2009, Світлана Лобода, 12 місце ((76 балів)

2010, Alyosha, 10 місце (108 балів)

2011, Міка Ньютон, 4 місце (159 балів)

2012, Гайтана, 15 місце (65 балів)

2013, Злата Огневич, 3 місце (214 балів)

2014, Марія Яремчук, 6 місце (113 балів)

2016, Джамала, 1 місце (534 бали)

2017, «O.Torvald», 24 місце (36 балів)

2018, Mélovin, 17 місце (130 балів)

У 2019 Україна не брала участі у конкурсі. Переможницею національного відбору на цьогорічне Євробачення стала співачка Maruv, якій суспільний мовник, як і робить це щороку, запропонував укласти договір для представлення України на пісенному конкурсі. Однак після проведених перемовин Maruv відмовилася підписувати договір.

Переможці «Євробачення» (з 2003 року)