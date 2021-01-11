Міжнародний вокальний конкурс «Євробачення» у 2021 році відбудеться, незважаючи на пандемію коронавіруса. Про долю музичного конкурсу розповів його коментатор, актор Грем Нортон, повідомляє BBC News.

Він запевнив, що конкурс «безумовно відбудеться» цього року в звичному форматі. При цьому організатори допускають можливість використання запису виступів у разі, якщо конкурсанти не зможуть приїхати до Роттердаму (Нідерланди) або будуть змушені перебувати в карантині після прибуття туди. Для записаних номерів будуть визначені суворі правила.

Нортон також висловив сумнів у тому, що вокальне змагання пройде на стадіоні з 20 тисячами глядачів.

У вересні 2020-го організатори «Євробачення» представили чотири сценарії проведення заходу в 2021 році, підкресливши, що формат конкурсу буде залежати від епідеміологічної ситуації в світі.

Перший варіант є таким, до якого усі звикли. Він передбачає проведення конкурсу в концертному залі Ahoy в Роттердамі (Нідерланди), де будуть присутні журі та глядачі.

Другий варіант – введення деяких обмежень: в залі буде дотримуватися соціальна дистанція, скорочена чисельність міжнародних делегацій та представників преси.

За третім сценарієм, конкурсанти, які не зможуть приїхати до Роттердаму через закриті кордони, отримають можливість виступити дистанційно, перебуваючи на батьківщині.

Четвертий варіант передбачає повністю онлайн-формат. В такому випадку будуть скасовані усі супутні заходи в Роттердамі.

Раніше стали відомі дати проведення змагання – його фінал запланований на 22 травня.

Нагадаємо, що «Євробачення-2020», яке мало пройти в Роттердамі, було скасовано у зв'язку з пандемією коронавірусу. Україну на конкурсі мала представляти група гурт Go_A. На «UA: Суспільне» повідомили, що не будуть проводити додатковий національний відбір для конкурсу наступного року, тож минулорічний переможець представить Україну у 2021 році. Утім, за правилами «Євробачення» гурту доведеться змінити пісню.