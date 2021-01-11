Міжнародний вокальний конкурс «Євробачення» у 2021 році відбудеться, незважаючи на пандемію коронавіруса. Про долю музичного конкурсу розповів його коментатор, актор Грем Нортон, повідомляє BBC News.
Він запевнив, що конкурс «безумовно відбудеться» цього року в звичному форматі. При цьому організатори допускають можливість використання запису виступів у разі, якщо конкурсанти не зможуть приїхати до Роттердаму (Нідерланди) або будуть змушені перебувати в карантині після прибуття туди. Для записаних номерів будуть визначені суворі правила.
Нортон також висловив сумнів у тому, що вокальне змагання пройде на стадіоні з 20 тисячами глядачів.
У вересні 2020-го організатори «Євробачення» представили чотири сценарії проведення заходу в 2021 році, підкресливши, що формат конкурсу буде залежати від епідеміологічної ситуації в світі.
- Перший варіант є таким, до якого усі звикли. Він передбачає проведення конкурсу в концертному залі Ahoy в Роттердамі (Нідерланди), де будуть присутні журі та глядачі.
- Другий варіант – введення деяких обмежень: в залі буде дотримуватися соціальна дистанція, скорочена чисельність міжнародних делегацій та представників преси.
- За третім сценарієм, конкурсанти, які не зможуть приїхати до Роттердаму через закриті кордони, отримають можливість виступити дистанційно, перебуваючи на батьківщині.
- Четвертий варіант передбачає повністю онлайн-формат. В такому випадку будуть скасовані усі супутні заходи в Роттердамі.
Раніше стали відомі дати проведення змагання – його фінал запланований на 22 травня.
Нагадаємо, що «Євробачення-2020», яке мало пройти в Роттердамі, було скасовано у зв'язку з пандемією коронавірусу. Україну на конкурсі мала представляти група гурт Go_A. На «UA: Суспільне» повідомили, що не будуть проводити додатковий національний відбір для конкурсу наступного року, тож минулорічний переможець представить Україну у 2021 році. Утім, за правилами «Євробачення» гурту доведеться змінити пісню.