Для «Євробачення-2021» артистам доведеться змінити пісню

Організатори заборонили учасникам виступати з піснями, підготовленими для цьогорічного конкурсу, який скасували через коронавірус

КультураАнна Журба, сьогодні, 11:2810750

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Для «Євробачення-2021» артистам доведеться змінити пісню
фото «UA: Суспільне»
Україну у 2021 році на конкурсі має представити переможець цьогорічного нацвідбору гурт Go_A

Учасники пісенного конкурсу «Євробачення-2021» не зможуть виступити з піснями, підготовленими для конкурсу у 2020 році, який скасували через коронавірус Covid-2019.

Як повідомили 20 березня організатори, Європейська мовна спілка вивчає можливість провести цьогоріч альтернативний конкурсу захід, аби «об’єднати та розважити аудиторію у всій Європі в ці складні часи», а також вшанувати виконавців та пісні, обрані для «Євробачення-2020».

Зазначається, що країни самі можуть вирішувати, чи поїде на конкурс у 2021 році новий артист, чи той, що мав брати участь у ньому у 2020 році. Проте в будь-якому випадку цьогорічні пісні до «Євробачення-2021» не допустять.

Нагадаємо, конкурс «Євробачення-2020», який мав відбутися 12 травня у нідерландському Роттердамі, скасували через загрозу поширення коронавірусу Covid-19. На «UA: Суспільне» повідомили, що не будуть проводити додатковий національний відбір для конкурсу наступного року, а Україну представить цьогорічний переможець гурт Go_A.

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