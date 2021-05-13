Солістка українського гурту GO_A Катерина Павленко пропустила другу репетицію на пісенному конкурсі «Євробачення-2021» через погане самопочуття, повідомили на офіційній сторінці конкурсу в Україні. Наразі вона здала ПЛР-тест на коронавірус, результат якого наразі невідомий.

«Катерина Павленко трохи нездужає, тому друга репетиція відбудеться без солістки гурту Go_A. Тож згідно з Протоколом охорони здоров’я вона зробила тест на ПЛР і зараз відпочиває. Тим часом ми чекаємо на результат тесту. Як тільки ми його отримаємо, повернемося до репетицій повним ходом», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, гурт Go_A має виступити на «Євробаченні» в Нідерландах з піснею «Шум». Колектив мав представляти Україну з треком «Соловей» на конкурсі у 2020 році, однак захід перенесли через пандемію коронавірусу Covid-19.

Україна виступить у першому півфіналі, який запланований на 18 травня. Фінал відбудеться 22 травня.