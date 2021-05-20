Пізно ввечері 20 травня у Роттердамі (Нідерланди) відбувся другий півфінал «Євробачення-2021».

У Ahoy Arena за вихід у фінал півфінал 65-го пісенного конкурсу змагалося 17 країн. Поборотися за перемогу 22 травня зможуть лише 10 з них.

Нагадаємо, український Go_A виступив у першому півфіналі з піснею Shum та потрапив до фіналу конкурсу.

Учасники другого півфіналу:

Сан-Марино : Сеніт – «Adrenalina»;

: Сеніт – «Adrenalina»; Естонія : Уку Сувісте – «The Lucky One»;

: Уку Сувісте – «The Lucky One»; Чехія : Бенні Крісто – «Omaga»;

: Бенні Крісто – «Omaga»; Греція : Стефанія – «Last Dance»;

: Стефанія – «Last Dance»; Австрія : співак Вінсент Буено – «Amen»;

: співак Вінсент Буено – «Amen»; Польща : Рафал – «The Ride»;

: Рафал – «The Ride»; Молдова : Наталія Гордієнко – «SUGAR»;

: Наталія Гордієнко – «SUGAR»; Ісландія : Daði og Gagnamagnið – «10 Years» (гурт виступав у записі, адже в одного з учасників тест на Covid-19 виявився позитиним. Нагадаємо, такий резервний запис мали підготувати усі учасники як раз на випадок позитивнго тесту на коронавірус чи карантинні обмеження);

: Daði og Gagnamagnið – «10 Years» (гурт виступав у записі, адже в одного з учасників тест на Covid-19 виявився позитиним. Нагадаємо, такий резервний запис мали підготувати усі учасники як раз на випадок позитивнго тесту на коронавірус чи карантинні обмеження); Сербія : Hurricane – «Loco Loco»;

: Hurricane – «Loco Loco»; Грузія : Торніке Кіпіані – «You»;

: Торніке Кіпіані – «You»; Албанія : Анджела Перістері – «Karma»;

: Анджела Перістері – «Karma»; Португалія : The Black Mamba – «Love Is On My Side»;

: The Black Mamba – «Love Is On My Side»; Болгарія : Вікторія – «Growing Up Is Getting Old»;

: Вікторія – «Growing Up Is Getting Old»; Фінляндія : Blind Channel – «Dark Side»;

: Blind Channel – «Dark Side»; Латвія : Саманта Тіна – «The Moon is Rising»;

: Саманта Тіна – «The Moon is Rising»; Швейцарія : Gjon's Tears – «Tout l’Univers»;

: Gjon's Tears – «Tout l’Univers»; Данія: Fyr & Flamme – «Øve Os På Hinanden».

До фіналу потрапили: Сан-Марино, Греція, Молдова, Ісландія, Сербія, Албанія, Португалія, Болгарія, Фінляндія, Швейцарія.

За правилами голосувати за учасників могли тільки ті країни, чиї представники брали участь у півфіналі. Тож цього разу українці не могли голосувати за своїх фаворитів.

Нагадаємо, що за підсумками першого півфіналу на 22 травня виступатимуть: Україна, Литва, Росія, Швеція, Кіпр, Норвегія, Бельгія,Ізраїль, Азербайджан, Мальта. Поза конкурсу до у фіналі опинились Франція, Німеччина, Великобританія, Іспанія, Італія як країни-засновники конкурсу, а також господарі «Євобачення-2021» Нідерланди.