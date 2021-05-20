Стали відомі усі фіналісти «Євробачення-2021»
У другому півфіналі змагалось 17 країн
Пізно ввечері 20 травня у Роттердамі (Нідерланди) відбувся другий півфінал «Євробачення-2021».
У Ahoy Arena за вихід у фінал півфінал 65-го пісенного конкурсу змагалося 17 країн. Поборотися за перемогу 22 травня зможуть лише 10 з них.
Нагадаємо, український Go_A виступив у першому півфіналі з піснею Shum та потрапив до фіналу конкурсу.
Учасники другого півфіналу:
- Сан-Марино: Сеніт – «Adrenalina»;
- Естонія: Уку Сувісте – «The Lucky One»;
- Чехія: Бенні Крісто – «Omaga»;
- Греція: Стефанія – «Last Dance»;
- Австрія: співак Вінсент Буено – «Amen»;
- Польща: Рафал – «The Ride»;
- Молдова: Наталія Гордієнко – «SUGAR»;
- Ісландія: Daði og Gagnamagnið – «10 Years» (гурт виступав у записі, адже в одного з учасників тест на Covid-19 виявився позитиним. Нагадаємо, такий резервний запис мали підготувати усі учасники як раз на випадок позитивнго тесту на коронавірус чи карантинні обмеження);
- Сербія: Hurricane – «Loco Loco»;
- Грузія: Торніке Кіпіані – «You»;
- Албанія: Анджела Перістері – «Karma»;
- Португалія: The Black Mamba – «Love Is On My Side»;
- Болгарія: Вікторія – «Growing Up Is Getting Old»;
- Фінляндія: Blind Channel – «Dark Side»;
- Латвія: Саманта Тіна – «The Moon is Rising»;
- Швейцарія: Gjon's Tears – «Tout l’Univers»;
- Данія: Fyr & Flamme – «Øve Os På Hinanden».
До фіналу потрапили: Сан-Марино, Греція, Молдова, Ісландія, Сербія, Албанія, Португалія, Болгарія, Фінляндія, Швейцарія.
За правилами голосувати за учасників могли тільки ті країни, чиї представники брали участь у півфіналі. Тож цього разу українці не могли голосувати за своїх фаворитів.
Нагадаємо, що за підсумками першого півфіналу на 22 травня виступатимуть: Україна, Литва, Росія, Швеція, Кіпр, Норвегія, Бельгія,Ізраїль, Азербайджан, Мальта. Поза конкурсу до у фіналі опинились Франція, Німеччина, Великобританія, Іспанія, Італія як країни-засновники конкурсу, а також господарі «Євобачення-2021» Нідерланди.