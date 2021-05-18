Український гурт Go_A пройшов до фіналу «Євробачення»
У першому півфіналі виступило 16 країн
У вівторок, 18 травня, у Роттердамі (Нідерланди) відбувся перший півфінал 65-го міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2021». За підсумками голосування український гурт Go_A із піснею Shum потрапив до фіналу конкурсу.
У першому півфіналі на сцені концертної зали Ahoy Arena за вихід у фінал змагалися представники 16-ти країн. З них лише 10 учасників продовжать участь у конкурсі та матимуть змогу виступити у фіналі, 22 травня.
У першому півфіналі виступали:
- Литва: The Roop – Discoteque
- Словенія: Ана Соклич – Amen
- Росія: Маніжа – Russian Woman
- Швеція: Туссе – Voices
- Австралія: Монтень – Technicolour (під час півфіналу виступ йшов у записі. Такий резервний запис мали підготувати усі учасники на той випадок, якщо виконавець не зміг би потрапити на конкурс через карантинні обмеження чи позитивний тест на коронавірус)
- Північна Македонія: Васил – Here I Stand
- Ірландія: Леслі Рой – Maps
- Кіпр: Елена Цагріну – El Diablo
- Норвегія: Tix – Fallen Angel
- Хорватія: Албіна – Tick-Tock
- Бельгія: Hooverphonic – The Wrong Place
- Ізраїль: Еден Алене – Set Me Free
- Румунія: Roxen – Amnesia
- Азербайджан: Ефенді – Mata Hari
- Україна: Go_A – Shum
- Мальта: Дестіні – Je Me Casse
У першому півфіналі українці могли голосувати за всіх, окрім гурту Go_A. У підсумку до фіналу пройшли: Україна, Литва, Росія, Швеція, Кіпр, Норвегія, Бельгія,Ізраїль, Азербайджан, Мальта.
Автоматично у фінал потрапляють:
- Велика Британія: Джеймс Ньюман –Embers
- Іспанія: Блас Канто –Voy a quedarme
- Італія: Måneskin –Zitti e buoni
- Нідерланди: Жангю Макрой –Birth of a new age
- Німеччина: Єндрік – I don't feel hate
- Франція: Барбара Праві –Voilà
Нагадаємо, що другий півфінал відбудеться 20 травня, фінал – 22 травня.