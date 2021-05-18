В основу пісні «Go_A» лягла давня українська веснянка «Шум»

У вівторок, 18 травня, у Роттердамі (Нідерланди) відбувся перший півфінал 65-го міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2021». За підсумками голосування український гурт Go_A із піснею Shum потрапив до фіналу конкурсу.

У першому півфіналі на сцені концертної зали Ahoy Arena за вихід у фінал змагалися представники 16-ти країн. З них лише 10 учасників продовжать участь у конкурсі та матимуть змогу виступити у фіналі, 22 травня.

У першому півфіналі виступали:

Литва : The Roop – Discoteque

: The Roop – Discoteque Словенія : Ана Соклич – Amen

: Ана Соклич – Amen Росія : Маніжа – Russian Woman

: Маніжа – Russian Woman Швеція : Туссе – Voices

: Туссе – Voices Австралія : Монтень – Technicolour (під час півфіналу виступ йшов у записі. Такий резервний запис мали підготувати усі учасники на той випадок, якщо виконавець не зміг би потрапити на конкурс через карантинні обмеження чи позитивний тест на коронавірус)

: Монтень – Technicolour (під час півфіналу виступ йшов у записі. Такий резервний запис мали підготувати усі учасники на той випадок, якщо виконавець не зміг би потрапити на конкурс через карантинні обмеження чи позитивний тест на коронавірус) Північна Македонія : Васил – Here I Stand

: Васил – Here I Stand Ірландія : Леслі Рой – Maps

: Леслі Рой – Maps Кіпр : Елена Цагріну – El Diablo

: Елена Цагріну – El Diablo Норвегія : Tix – Fallen Angel

: Tix – Fallen Angel Хорватія : Албіна – Tick-Tock

: Албіна – Tick-Tock Бельгія : Hooverphonic – The Wrong Place

: Hooverphonic – The Wrong Place Ізраїль : Еден Алене – Set Me Free

: Еден Алене – Set Me Free Румунія : Roxen – Amnesia

: Roxen – Amnesia Азербайджан : Ефенді – Mata Hari

: Ефенді – Mata Hari Україна : Go_A – Shum

: Go_A – Shum Мальта: Дестіні – Je Me Casse

У першому півфіналі українці могли голосувати за всіх, окрім гурту Go_A. У підсумку до фіналу пройшли: Україна, Литва, Росія, Швеція, Кіпр, Норвегія, Бельгія,Ізраїль, Азербайджан, Мальта.

Автоматично у фінал потрапляють:

Велика Британія : Джеймс Ньюман –Embers

: Джеймс Ньюман –Embers Іспанія : Блас Канто –Voy a quedarme

: Блас Канто –Voy a quedarme Італія : Måneskin –Zitti e buoni

: Måneskin –Zitti e buoni Нідерланди : Жангю Макрой –Birth of a new age

: Жангю Макрой –Birth of a new age Німеччина : Єндрік – I don't feel hate

: Єндрік – I don't feel hate Франція: Барбара Праві –Voilà

Нагадаємо, що другий півфінал відбудеться 20 травня, фінал – 22 травня.