На «Євробаченні-2019» переміг співак з Нідерландів Дункан Лоренс

Перемога дісталася Дункану Лоуренсу

У цьогорічному пісенному конкурсі «Євробачення» за сукупними результатами голосування журі та глядачів переміг нідерландський співак Дункан Лоренс, інформує «Радіо Свобода».

Результат виявився доволі несподіваним, тому що згідно з голосуванням журі лідирував шведський конкурсант, який майже до останнього моменту змагався за голоси з виконавицею з Північної Македонії.

Завдяки глядацькому голосуванню Дункан виборов перемогу, отримавши від глядачів 261 бал. Його загальна кількість балів склала 492, повідомило ТСН.

На другому місці із різницею у 27 балів опинився представник Італії Mahmood із піснею Soldi. Сергій Лазарєв із композицією Scream від Росії посів трете місце.

Фінал конкурсу відбувся 18 травня у Тель-Авіві, Ізраїль.

Букмекерські компанії вважали фаворитами фіналу пісенного конкурсу «Євробачення-2019» представника Нідерландів Дункана Лоренса із піснею «Arcade» і представницю Австралії Кейт Міллер-Хейдке з піснею «Zero Gravity».

У фіналі виступило 26 країн, зокрема і конкурсанти з країн організаторів: Франції, Німеччини, Британії, Іспанії, Італії та Ізраїлю.

Наступний конкурс уперше за останні 44 роки пройде у Нідерландах.