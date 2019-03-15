За неучасть у «Євробаченні-2019» Україну можуть оштрафувати уже після конкурсу
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Рішення щодо штрафу для України за відмову від участі в пісенному конкурсі «Євробачення-2019» буде прийнято уже після завершення конкурсу. Про це заявив офіційний представник Європейської мовної спілки (ЄМС) Девід Гудман під час прес-конференції, яка пройшла 14 березня у Женеві.
«Європейська мовна спілка та Ізраїльська корпорація суспільного мовлення зосередили увагу на тому, щоб зробити пісенний конкурс цього року дійсно видовищним подією. Будь-яке подальше рішення буде прийнято після події», – заявив він.
За його словами, рішення ЄМС буде приймати разом із Референтною групою «Євробачення» (керівним органом конкурсу).
Нагадаємо, Україна цього року відмовилась брати участь у міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2019» через скандал із національним відбором.
У національному відборі на «Євробачення-2019», який відбувся 23 лютого, перемогу здобула співачка Maruv. Вона набрала найбільше балів за підсумками глядацького та суддівського голосування. Вже після тріумфу виконавиця мала підписати договір зі НСТУ.
При цьому у Maruv заплановані сольні концерти в Москві та Санкт-Петербурзі. 25 лютого Maruv заявила, що готова відмовитися від виступів в Росії, але, за її словами, Національна телекомпанія в договорі висуває «абсурдні» вимоги, деякі його пункти артистка назвала «кабальними». Відтак Maruv відмовилася від участі в «Євробаченні».
Після цього НСТУ запропонувала поїхати на «Євробачення» гурту Freedom Jazz, який за підсумками глядачів і суддів посів друге місце, але цей гурт також відмовився представляти Україну на «Євробаченні». Також від участі відмовився і гурт Kazka, який посів третє місце.
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