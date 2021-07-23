У львівському Палаці Потоцьких знову реєструють шлюби. Такого тут не було близько 20 років. Адже колись львів’яни мали можливість провести офіційну церемонію одруження у палаці. Від 1975 року тут працював Палац урочистих подій (Львівський міський РАЦС). Проте у 2002 році приміщення палацу передали Львівській національній галереї мистецтв, яка відкрила там музеї. Тепер в межах проекту «Шлюб за добу» тут знову реєструватимуть шлюби і проводитимуть урочисті церемонії з цієї нагоди.

Львів'яни Наталя та Андрій стали першою парою, яка зареєструвала свій шлюб у цьому палаці після перерви. У дзеркальній залі для них звучить рояль, довкола вишуканий інтер'єр.

«Бракує слів, емоції переповнюють, ми раді, дуже щасливі! Це дуже хвилюючий момент у житті, раді, що випала нагода тут побувати і пережити всі ці емоції», – поділилися емоціями молодята.

Представники міністерства юстиції пояснюють: сюди міський РАЦС не переїде. Це лише ще одна локація пілотного проекту «Шлюб за добу».

«У нас на сьогоднішній день є 6 локацій у області, де реалізовується проект «Шлюб за добу». Це є чергова шоста локація на рівні з нашим міським РАЦСом, на рівні з Шевченківським гаєм, Ареною «Львів» і аеропортом ім. Данила Галицького», – розповів Тарас Грень, начальник Західного управління Міністерства юстиції.

Загалом проект «Шлюб за добу» вже існує 5 років. Послугою вже встигли скористатись понад 5 тисяч пар. Опція платна. Коштує близько 2 тис. грн. Скільки потрібно доплачувати за шлюб у Палаці Потоцьких наразі не кажуть. Усю інформацію оприлюднять найближчим часом, коли узгодять деталі.

«Ми узгоджуємо певні дні, години, коли ми це будемо проводити. Бо це спільно мають приходити державні реєстратори з РАЦСу, які це будуть проводити. Ми мусимо певні питання ще узгодити. Я вважаю, що це найкраща локація в місті, пам'ятка архітектури, я думаю, тут буде попит і молоді пари будуть із задоволенням сюди приходити, особливо ті, в кого батьки чи дідусі тут одружувались», – додав Роман Назаровець, помічник директора Львівської національної галереї мистецтв ім. Бориса Возницького.

У Палаці Птоцьких одружитися може кожен, хто збирається створити сім'ю. Для цього потрібно підготувати пакет документів, як для звичайного одруження і зголоситися до участі в проекті «Шлюб за добу» та обрати локацію.

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