Від п'ятниці урочисту церемонію шлюбу можна буде провести у розкішних інтер'єрах палацу Потоцьких

У львівському Палаці Потоцьких знову реєструватимуть шлюби і проводитимуть урочисті церемонії з цієї нагоди. Цю послугу відновлять після 20-річної перерви. Для зручності управління юстиції пропонує швидке одруження – «шлюб за добу».

Як розповіли в управлінні юстиції, цю послугу відновлять у палаці Потоцьких ще цього тижня – у п’ятницю, 23 липня.

«Це буде перша пара, яка отримає шлюб. Відповідно буде офіційне відкриття нової локації для швидкого укладання шлюбу», – пояснив ZAXID.NET прес-секретар Західного міжрегіонального управління юстиції Володимир Семенюк.

Нагадаємо, раніше львів’яни мали можливість провести офіційну церемонію одруження у палаці Потоцьких. Від 1975 року у ньому працював Палац урочистих подій (Львівський міський РАЦС). З 2002 року приміщення палацу передали Львівській національній галереї мистецтв, яка відкрила там музеї.

«Шлюб за добу» у Львові можна укласти у ще чотирьох локаціях: аеропорті ім. Данила Галицького, стадіоні «Арена-Львів», Шевченківському гаї та КП«Подія 24/7». Документи для отримання такої послуги вимагають такі ж, як для звичайного одруження, але сама процедура значно спрощена.