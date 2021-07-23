Львівська пара одружиться просто неба на фестивалі «Італійське весілля»
Інших охочих побратись буде одружувати жартівливий мім
У п'ятницю, 23 липня, на площі перед Львівським національним університетом ім. Франка стартував фестиваль «Італійське весілля». Подія увібрала в себе культуру середземноморської держави й передаватиме її через кухню та забави. Триватиме фестиваль три дні.
Організаторка заходу Ольга Гренюх каже, що меж гостинності не буде.
«На фудкортах місцеві виробники презентують фірмову кухню: піца, різотто, сири, різноманітні салати. Опісля частувань зможете використати зону кінопростору, ми також влаштуємо перегони на ліжках, як у фільмах із Адріано Челентано. Одним словом, підготували чимало розваг», – розповіла Ольга Гренюх.
Кульмінацією фестивалю стане весільна церемонія. Одна зі львівських пар одружиться на головній сцені «Італійського весілля». Таку атракцію можуть спробувати й інші молодята.
«Матимемо так звану «капличку», біля неї буде мім, який одружуватиме людей у жартівливому форматі і видаватиме їм «свідоцтва», – зазначає Ольга Гренюх.
Фестиваль триватиме до вечора неділі, 25 липня. Вхід – 50 грн.
Детальніша програма фестивалю доступна за посиланням.