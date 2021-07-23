У п'ятницю, 23 липня, на площі перед Львівським національним університетом ім. Франка стартував фестиваль «Італійське весілля». Подія увібрала в себе культуру середземноморської держави й передаватиме її через кухню та забави. Триватиме фестиваль три дні.

Організаторка заходу Ольга Гренюх каже, що меж гостинності не буде.

«На фудкортах місцеві виробники презентують фірмову кухню: піца, різотто, сири, різноманітні салати. Опісля частувань зможете використати зону кінопростору, ми також влаштуємо перегони на ліжках, як у фільмах із Адріано Челентано. Одним словом, підготували чимало розваг», – розповіла Ольга Гренюх.

Кульмінацією фестивалю стане весільна церемонія. Одна зі львівських пар одружиться на головній сцені «Італійського весілля». Таку атракцію можуть спробувати й інші молодята.

«Матимемо так звану «капличку», біля неї буде мім, який одружуватиме людей у жартівливому форматі і видаватиме їм «свідоцтва», – зазначає Ольга Гренюх.

Фестиваль триватиме до вечора неділі, 25 липня. Вхід – 50 грн.

Детальніша програма фестивалю доступна за посиланням.

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